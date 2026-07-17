Развожаев заявил, что ситуация со светом в Севастополе усложнилась

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Ситуация с электричеством в Севастополе усложнилась. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

По его словам, системный оператор ввел дополнительные ограничения мощности, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова.

"Команды приходят от системного диспетчера в реальном времени, поэтому точных графиков сейчас просто не существует. Нам пришлось отказаться даже от режима "2 через 6", так как мощности в системе сейчас мало", – отметил Развожаев.

В первую очередь свет подают в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты. Губернатор также пояснил, что, если в соседних домах горит свет, это не значит, что его "забыли" отключить. Вероятнее всего, эти здания находятся на одной линии с критически важным объектом, который нельзя обесточивать.

Цель – стабилизировать энергосистему и перейти на режим подачи электричества "2 через 6": два часа со светом, шесть – без него.

Ориентировочный порядок работы режима:



при наличии света его подача сохранится примерно на 2 часа, после чего последует отключение на 6 часов;

если электричества нет, его включение ожидается ориентировочно через 6 часов.

"Подчеркиваю: это ориентировочный режим. Время может сдвигаться в зависимости от того, какую нагрузку выдержит сеть и какие команды будут поступать от диспетчеров", – уточнил губернатор.

Он добавил, что специалисты "Севастопольэнерго" делают все возможное. Они вручную переключают сети, чтобы распределить имеющиеся лимиты мощности максимально справедливо между всеми районами. Развожаев попросил жителей набраться терпения и пообещал увеличить часы подачи электричества, как только появится возможность.

Севастополь оказался полностью обесточен из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру 24 июня. На поврежденных объектах ввели особый режим работы, все экстренные службы города были приведены в состояние полной готовности.

26 июня в Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера. Власти утверждали, что он даст возможность быстро и эффективно справляться с задачами по поддержанию стабильной работы всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.