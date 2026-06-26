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26 июня, 13:11

Экономика

В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Совместно с губернатором города Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым принято (соответствующее. – Прим. ред.) решение", – сказал глава Крыма.

Аксенов пояснил, что данный режим ввели для решения экономических проблем. Подчеркивается, что режим ЧС даст возможность быстро и эффективно справляться с задачами по поддержанию стабильной работы всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения.

С начала июня на территории Крыма произошла серия атак украинских БПЛА по объектам гражданской и социальной инфраструктуры. 4 июня был атакован пригородный поезд Азовское – Керчь, в результате чего один человек погиб, еще трое ранены.

В ответ оперативный штаб с 10 июня ввел новую схему движения поездов на полуостров. Въезд составов разрешен только в светлое время, ночные прибывают на станцию Керчь-Южная, откуда пассажиров развозят автобусами. Также с 17 июня ограничили ночное движение мототехники.

В ночь на 21 июня дроны ударили по Керченскому полуострову. Из-за атаки погибли 4 человека, еще 28 ранены. Повреждения получил паром "Панагия", один из пассажиров которого скончался, а другой получил ранения.

Помимо этого, в результате атаки пострадал нефтяной терминал в поселке Чушка. Перевозки через переправу были приостановлены. На фоне атак в республике приостановили продажу бензина за наличный и безналичный расчет, а также по талонам для физических и юридических лиц. Топливо будут реализовывать только госслужбам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность полуострова.

Тогда же часть Крыма обесточили из-за повреждений электросетей. Позднее в предприятии "Крымэнерго" сообщили, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются в трех городах и двух районах Крыма.

Утром 25 июня в Севастополе ввели режим ограничения подачи электричества после массовой атаки ВСУ на энергетический объекты республики днем ранее.

Кроме того, в Крыму с 11:00 22 июня по 1 сентября приостановили бронирование, прием и размещение детей в лагерях и других средствах размещения для участия в мероприятиях. Аксенов пояснил, что меры введены для обеспечения безопасности, и призвал отнестись к ним с пониманием.

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