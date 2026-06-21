Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Паромные перевозки через Керченскую переправу временно приостановлены с 21 июня. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в мессенджере MAX.

В связи с этим водителям большегрузов предложили воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом – через трассу Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Железнодорожный перевозчик Гранд Сервис Экспресс (ГСЭ) также сообщил, что из-за временного закрытия Крымского моста в сообщении с полуостровом 11 поездов отстают от графика на 1,5–8,5 часа. Граждан предупредили, что время задержки может быть скорректировано. Начальники поездов уведомляют пассажиров о времени прибытия на станцию по мере поступления сведений.

Однако в настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено. Переправа была закрыта свыше 9 часов.

Помимо этого, для оперативного приема заявок после атаки украинских дронов на Керченский полуостров и оказания правовой помощи в прокуратуре Крыма организовали горячую линию по телефону: +7 (978) 053-62-08.

Ведомство отслеживает соблюдение прав граждан. Прокуратура республики взаимодействует с другими ведомствами для своевременной ликвидации последствий атаки.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами Керченский полуостров в ночь на 21 июня. В результате четыре человека погибли, еще 28 получили ранения. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Помимо этого, украинские военные нанесли удар по парому "Панагия" в Керченском проливе. В результате один человек погиб и еще один пострадал. Также из-за атаки БПЛА было выявлено возгорание на территории нефтяного терминала в поселке Чушка. Пожарные уже занимаются ликвидацией пламени.

Кроме того, еще в двух муниципалитетах края фрагменты БПЛА упали на территории частных домов. В результате в станице Фастовецкой повреждено остекление и стена летней кухни, а в станице Успенской оказалась нарушена конструкция кровли жилья. В результате случившегося никто не пострадал.

