Отражена атака БПЛА на Тюменский нефтеперерабатывающий завод

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Отражена атака дронов на Тюменский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб. В результате случившегося завод не получил повреждений.

Кроме того, всех сотрудников предприятия успели эвакуировать. Моор уточнил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее БПЛА попали в Московский НПЗ во время атаки, которая началась утром 18 июня. В результате возгорание, которое возникло после случившегося, удалось локализовать. При этом пострадавших на предприятии в результате ударов нет.

