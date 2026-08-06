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Великобритания расширила санкционный список и внесла в него российский Ozon Банк. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

Под ограничения также подпали Росэксимбанк, банк "Центр-инвест", "Реалист банк", банк "Ставр" и "ТелеПорт Банк". Кроме того, в санкционный список внесли шесть танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса и Палау.

В июле Ozon Банк также подпал под санкции Евросоюза. В кредитной организации заявляли, что санкции не окажут влияния на его работу, поскольку организация не имеет зарубежных активов, не проводит операции за пределами России, не использует систему SWIFT и работает только с российской финансовой инфраструктурой.

До этого Владимир Путин назвал западные санкции рекордными по числу и бесполезными по результату. Несмотря на попытки Запада подорвать экономику и единство России, президент заявил о провале этих планов и невозможности сломить российский народ.