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06 августа, 11:29

Политика

Великобритания ввела санкции против российского Ozon Банка

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Великобритания расширила санкционный список и внесла в него российский Ozon Банк. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

Под ограничения также подпали Росэксимбанк, банк "Центр-инвест", "Реалист банк", банк "Ставр" и "ТелеПорт Банк". Кроме того, в санкционный список внесли шесть танкеров под флагами России, Индии, Сан-Марино, Барбадоса и Палау.

В июле Ozon Банк также подпал под санкции Евросоюза. В кредитной организации заявляли, что санкции не окажут влияния на его работу, поскольку организация не имеет зарубежных активов, не проводит операции за пределами России, не использует систему SWIFT и работает только с российской финансовой инфраструктурой.

До этого Владимир Путин назвал западные санкции рекордными по числу и бесполезными по результату. Несмотря на попытки Запада подорвать экономику и единство России, президент заявил о провале этих планов и невозможности сломить российский народ.

Ozon Банк, WB Банк и МТС Банк подпали под санкции ЕС

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Сюжет: Санкции
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