Банк России может изменить список признаков мошенничества со снятием наличных в банкомате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральный банк (ЦБ) России может изменить перечень признаков подозрительных операций при увеличении мошенничества со снятием наличных в банкоматах. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров в кулуарах XXIII Международного банковского форума, передает РИА Новости.

Пока Банк России только наблюдает за тем, как кредитные организации пользуются этими признаками. При этом если регулятор будет прорабатывать эту тему с другими банками, то точно не в этом году, заключил глава департамента.

С 1 сентября 2025 года кредитные организации, оформившие платежную карту клиенту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников или не совершает ли операцию злоумышленник. ЦБ РФ определил девять признаков, которыми банки могут руководствоваться.

Финансовый эксперт Елена Дроздова, в свою очередь, рассказала, что регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банков и налоговой службы. По ее словам, особенно внимательно могут проверяться регулярные поступления от разных физических лиц.

При возникновении вопросов со стороны банка человеку придется подтверждать происхождение денег, в том числе предоставляя чеки и договоры. Специалист также предупредила о возможной блокировке дистанционного обслуживания при подозрительных операциях.