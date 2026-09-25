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25 сентября, 10:20

Спорт

На дворовых территориях в Москве появились новые площадки для занятий боксом

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На дворовых территориях Москвы после благоустройства появились новые спортивные зоны для занятий боксом на открытом воздухе. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства столицы, передал портал мэра и правительства Москвы.

В частности, на Бескудниковском бульваре обустроили воркаут-зону с рукоходами, наклонными скамьями для пресса, турниками и брусьями. Ее дополнила подвесная боксерская груша для функциональных тренировок. На территории уложили новое травмобезопасное покрытие.

На Дубнинской улице в Восточном Дегунине полностью обновили спортивную площадку. Специалисты заменили покрытие, установили боксерские груши, турники и комплекс "Русский ниндзя". Он помогает развивать силу хвата и координацию движений.

На улице 1812 года в Дорогомилове установили две подвесные боксерские груши. В этой зоне также разместили турники, оборудование для бокса и столы для настольного тенниса. Теперь жители могут чередовать тренировки на турниках с занятиями на боксерских мешках.

На Малой Тульской улице в районе Даниловском тоже обновили спортивную зону. Здесь установили универсальный гимнастический комплекс, тренажеры для пресса, разнообразные турники и подвесную боксерскую грушу.

Реализуемые в столице проекты по благоустройству и созданию комфортной городской среды соответствуют целям и задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее на юго-западе столицы обустроили современные спортивные кластеры. В новых пространствах местные жители могут заниматься спортом. Также предусмотрены детские игровые зоны.

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