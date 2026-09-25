Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 09:55

Общество

Столичные хирурги спасли ребенка с редкой патологией пищевода

Фото: МАХ/"Московская медицина"

В Москве врачи спасли двухлетнего мальчика с редкой патологией пищевода, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Мальчик поступил в Детскую больницу имени Сперанского с сильной рвотой. Обследование показало, что у ребенка ахализия кардии – мышцы пищевода сокращались неправильно и не могли проталкивать пищу в желудок.

Во время операции хирурги рассекли мышечные волокна в месте перехода пищевода в желудок, чтобы снять спазм. Затем из верхней части желудка сформировали новый клапан, который предотвращает заброс содержимого желудка обратно в пищевод, рассказал заместитель главврача по хирургической помощи, детский и торакальный хирург Дмитрий Еремин.

Операция прошла успешно. Ребенка выписали в хорошем состоянии, теперь он снова может нормально есть.

Ранее в подмосковном Раменском медики достали из пищевода девочки металлический шар диаметром 1,5 сантиметра. Ребенок проглотил инородный предмет во время игры. Специалисты извлекли шар с помощью эндоскопа и гастроскопа, а через несколько часов ребенка выписали домой.

Московские врачи восстановили функцию сердца у пациента с тяжелой недостаточностью

Читайте также


медицинаобществогород

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика