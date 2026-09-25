Столичные хирурги спасли ребенка с редкой патологией пищевода

Фото: МАХ/"Московская медицина"

В Москве врачи спасли двухлетнего мальчика с редкой патологией пищевода, сообщила пресс-служба столичного Депздрава.

Мальчик поступил в Детскую больницу имени Сперанского с сильной рвотой. Обследование показало, что у ребенка ахализия кардии – мышцы пищевода сокращались неправильно и не могли проталкивать пищу в желудок.

Во время операции хирурги рассекли мышечные волокна в месте перехода пищевода в желудок, чтобы снять спазм. Затем из верхней части желудка сформировали новый клапан, который предотвращает заброс содержимого желудка обратно в пищевод, рассказал заместитель главврача по хирургической помощи, детский и торакальный хирург Дмитрий Еремин.

Операция прошла успешно. Ребенка выписали в хорошем состоянии, теперь он снова может нормально есть.

Ранее в подмосковном Раменском медики достали из пищевода девочки металлический шар диаметром 1,5 сантиметра. Ребенок проглотил инородный предмет во время игры. Специалисты извлекли шар с помощью эндоскопа и гастроскопа, а через несколько часов ребенка выписали домой.