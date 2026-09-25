Путин назвал фундаментальное образование в сфере культуры в РФ одним из лучших

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Фундаментальное образование в сфере культуры в России – одно из лучших в мире, заявил Владимир Путин на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

"Мы можем об этом с гордостью и прямо сказать", – подчеркнул глава государства.

По словам президента, Россия сейчас работает над дополнением классического образования новыми технологиями. Платформы для продвижения спектаклей и фильмов в цифровом формате, виртуальные выставки, инструменты работы с большими данными в области культурного наследия – все это расширяет горизонты искусства. Задача – сделать традиции и технологии союзниками, совместить одно с другим.

Также Путин напомнил, что в стране действует Стратегия государственной культурной политики до 2030 года. Параллельно разрабатываются стратегии развития отдельных отраслей культуры. Они уже запущены в библиотечном деле и креативных индустриях, а сейчас готовятся для архивной, театральной и музейной сфер.

Отдельное внимание в этих документах уделяется подготовке кадров. Президент подчеркнул, что стране нужны режиссеры, кураторы, музейные педагоги, драматурги и менеджеры, которые понимают искусство, чувствуют запросы современной аудитории и разбираются в технологиях.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист РФ Владимир Машков ранее представил концепцию развития театра в стране до 2035 года. Объем документа – более 800 страниц. Над ним работали свыше 1,3 тысячи представителей театральной среды. Концепция содержит 10 основных пунктов.

