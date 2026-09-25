Путин заявил, что договоренности США и Китая будут влиять на весь мир

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Москва приветствует переговоры между США и Китаем, поскольку их итоги скажутся на всей мировой экономике, включая российскую. Об этом сообщил Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что приветствуются любые позитивные договоренности между Пекином и Вашингтоном. По его словам, США и КНР являются крупнейшими экономическими державами, поэтому их решения неизбежно отразятся на глобальных рынках.

"В зависимости от того, как они договорятся по спорным вопросам, по тем проблемным вопросам, которые складываются из-за нелегитимных санкций со стороны Штатов, это будет влиять и на всю мировую экономику, в том числе и на нашу", – отметил Путин.

Председатель КНР Си Цзиньпин прилетел в США с рабочим визитом 24 сентября. Американский лидер Дональд Трамп вместе с женой Меланией встретил его у трапа самолета.

Главы стран провели переговоры в Белом доме, в ходе которых затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Трамп подчеркнул, что переговоры прошли отлично. Он также отметил, что Штаты и Китай ожидают грандиозные события.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил о новом историческом этапе в отношениях Китая и США. Он указал, что Пекин и Вашингтон должны действовать как ответственные великие державы и оправдывать ожидания народов.

Помимо этого, председатель КНР заявил, что достижение новой торговой договоренности между Китаем и США является хорошей новостью для мировой экономики. Он также отметил, что Пекин и Вашингтон должны вместе прокладывать путь к сосуществованию и сделать мир в отношениях достижимым.

