Трамп заявил, что США и Китай ждут грандиозные события

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты и Китай ожидают грандиозные события. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Очень продуктивная встреча с председателем Си (Цзиньпином. – Прим. ред.), как для США, так и для Китая. Впереди нас ждут грандиозные события", – отметил Трамп.

Сам Си Цзиньпин ранее заявил о новом историческом этапе в отношениях Китая и США. Он отметил, что Пекин и Вашингтон должны действовать как ответственные великие державы и оправдывать ожидания народов.

Председатель КНР прибыл в США с государственным визитом 24 сентября. Трамп вместе с женой Меланией встретил его у трапа самолета. Глава Белого дома высоко оценил внешний вид Си Цзиньпина, а также заявил, что супруга китайского лидера Пэн Лиюань очень красивая.

Главы стран провели переговоры в Белом доме, в ходе которых затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Трамп подчеркнул, что переговоры прошли отлично.