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24 сентября, 16:14

Политика

Трамп заявил, что Си Цзиньпин выглядит "лучше, чем когда-либо"

Фото: AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп высоко оценил внешний вид председателя КНР Си Цзиньпина на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Вчера я встретил президента Си Цзиньпина в самолете (аэропорту!), и он выглядит сильным, энергичным и подтянутым – лучше, чем когда-либо", – написал глава Белого дома.

Трамп также добавил, что супруга китайского лидера Пэн Лиюань очень красивая.

Си Цзиньпин прибыл в Соединенные Штаты с государственным визитом 24 сентября. Трамп вместе с супругой Меланией встретил китайского лидера у трапа самолета. Там постелили красную дорожку, по сторонам которой выстроились американские военные и члены делегации КНР.

Визит главы КНР продлится до 25 сентября. В ходе поездки Си Цзиньпин обсудит с Трампом важнейшие вопросы, касающиеся двусторонних отношений, а также глобального мира и развития во всем мире.

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