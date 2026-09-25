Обвинявшая рэпера Jay-Z в домогательствах женщина отказалась от всех претензий

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Женщина, которая в 2024 году обвинила американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, в сексуальных домогательствах, полностью отреклась от своих заявлений и утверждает, что никогда не встречала певца. Об этом сообщает Rolling Stone.

Истица подала в федеральный окружной суд Нью-Йорка заявление, в котором говорится, что Картер никогда не совершал в отношении нее действия сексуального характера.



"Картер никогда не был вовлечен ни в какое противоправное действие по отношению ко мне", – заявила она.

Женщина также подчеркнула, что ей не предлагалась компенсация по заявлению.

Адвокат истицы Джеймс Ньюман – младший подтвердил ложность обвинений. Он подчеркнул, что его клиентка действительно стала жертвой сексуального насилия, однако она "совершенно ошибалась" в своих заявлениях, когда назвала имя Картера.

Иск подали в октябре 2024 года. Сначала ответчиком по нему был P. Diddy, но затем к документу приложили материалы, в которых фигурировало имя Картера. В марте 2025 года Jay-Z подал против нее встречный иск.

Рэпер рассказывал, что адвокат девушки связывался с его правозащитником для шантажа и предложения сделки. Исполнитель отметил, что не заплатил и решил разоблачить адвоката, обвинив его в мошенничестве.

