Правительство РФ предложило предустанавливать RuStore на Smart TV

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Правительство РФ подготовило проект постановления, который создает правовую и техническую возможность для предустановки российского магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart TV. Об этом сообщили в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что использование приложения для владельцев устройств будет добровольным. Перечень российских программ, обязательных к предустановке в 2027 году, скорректируют с учетом установки RuStore на телевизоры. Минцифры должно представить предложения по изменению перечня до 1 марта 2027 года.

"Предустановка отечественного магазина приложений должна обеспечить гарантированный доступ к российским сервисам на телевизорах с функцией Smart-TV и позволить реализовать требования по предустановке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV", – прокомментировали в Минцифры.

Ранее RuStore предоставил разработчикам возможность выбирать страны и регионы для публикации своих продуктов. Специальная настройка, которая доступна в разделе "Страны и регионы" в консоли, позволяет определить географию распространения приложения в зависимости от целевой аудитории и планов по развитию продукта.

Например, разработчик может открыть доступ к своему приложению в нескольких странах либо выбрать отдельные рынки, где оно станет наиболее востребовано. В перечень регионов входят Россия и страны СНГ, государства Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки, а также регион Океания.