Эксперт Сафонов объяснил, кого коснется усиление контроля за использованием наличных в РФ

Центробанк предложил усилить контроль за использованием наличных у россиян. Кого эти изменения затронут в первую очередь, разбиралась Москва 24.

Наличные под прицелом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центральный банк России (ЦБ) направит финансовым организациям новые рекомендации, которые помогут проверять граждан и юридических лиц на законность происхождения наличных. Об этом рассказал глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля на сессии Международного банковского форума.





Богдан Шабля глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Банк России никогда не выступал против наличных как таковых. Мы против исключительно оборота наличных денежных средств неустановленного происхождения, поэтому мы банки ориентируем и издаем рекомендации.

Причем усиленно финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных. Это объясняется тем, что именно через такие фирмы теневой бизнес чаще всего обходит контроль, пояснил Шабля.

Он также добавил, что планируется скорректировать 115-й федеральный закон, который регулирует проверку легальности доходов. Нововведения должны представить в ближайшее время.

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 отметил, что банки уже имеют предписание и рекомендации Центробанка о проверке происхождения средств, но некоторые выполняют их достаточно формально – все хотят иметь счастливых и довольных клиентов.



Андрей Бархота эксперт банковского рынка Если говорить о рисковых сегментах, главным образом это граждане, которые занимаются предпринимательской деятельностью, во многом в серую. Для банков это физлица, а в реальности – поток доходов идет от предпринимательской деятельности, которая не находится в публичном поле.

Эксперт добавил, что изменения направлены также против мошенников и тех, кто финансирует терроризм.

"Если говорить про рутинного среднестатистического москвича, ему, чтобы избежать проблем, нужно не выбиваться из своей платежной истории. Не должно быть так, что при ежемесячном доходе в 50 тысяч на счет вдруг приходит 500 тысяч, которые тут же переводятся. В этом случае блокировка весьма вероятна. Перед тем как совершить какую-то новую для себя операцию, нужно учитывать, была ли подобная раньше и возможно ли ее реализовать без блокировок", – порекомендовал специалист.

Если сумма крупная, лучше вносить деньги через кассу, а не мобильное приложение. Когда такой возможности нет, но перевод новый и уходит не родственнику получателя, лучше в назначении платежа указывать, для чего именно эти средства и в счет чего они поступают, подчеркнул Бархота.

Увеличение налоговой базы

Обсуждая грядущие изменения, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал Москве 24, что в России достаточно давно действует правило, при котором совершение некоторых покупок за наличные не приветствуется. Например, это касается автомобилей.

"То есть, надо покупать за безналичные средства. Это направлено на легализацию источников дохода и увеличение базы налогообложения", – отметил экономист.

По его словам, ФНС мониторингом пытается решить две проблемы. Первая – исключение возможности преступлений: например, брокерские карты, внесение наличных, а потом разброску их по счетам и вывод за рубеж. Вторая – попытка увеличить налоговую базу, например выясняя, откуда появились наличные для пополнения банковской карты.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ При этом оборот обычных денег возможен на рынках, в магазинах. Компании, юрлица должны свою выручку инкассировать, то есть положить на счета в банке, но иногда через магазины, сферу услуг в целом могут отмываться средства, связанные с криминалом. Налоговая служба, как правило, такие вещи проверяет: например, по тому же ресторану сопоставляет данные по количеству транзакций по карточкам и обращает внимание, что чрезмерное количество людей расплачивается наличностью. Этот вопрос в большей степени касается ФНС, в меньшей – банков.

У последних нет возможностей заниматься проверкой источника происхождения денег. Во-первых, отсутствуют законные основания. Во-вторых, финансовые организации не могут проводить расследование. В большей степени это будет касаться следующего шага: банки способны информировать, например, налоговую службу, что человек вкладывает какие-то неадекватные деньги на свои счета. После чего ФНС, сопоставив декларируемые источники доходов, сделает вывод, что средства в виде наличных превышают заявленный легальный доход, объяснил эксперт.

Если человек получает средства легально, переживать не о чем – например, он работает самозанятым, вносит деньги на вклад, всегда сможет объяснить ФНС объем наличных, платит налоги. Поэтому ситуация таких граждан не коснется, заключил Сафонов.