Центробанк подготовит рекомендации по проверке операций с наличными

Центробанк готовит рекомендации для банков по ужесточению проверок операций с наличными. Кредитным организациям предложат ежедневно анализировать операции с крупными суммами и проверять источники средств граждан и компаний, включая внесение рублей и обмен валюты.

С начала года объем наличных в обращении в России увеличился на рекордные 2,5 триллиона рублей. Основная цель рекомендаций заключается в противодействии легализации доходов и другим противозаконным операциям.

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