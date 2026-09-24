Три человека спасены из пожара на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Три человека, в том числе два ребенка, спасены из пожара на востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир жилого дома на Салтыковской улице. Прибывшие пожарные оперативно устранили возгорание.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее четверо сотрудников "Управления дорожного хозяйства" Мурманска спасли маленького ребенка во время пожара в жилом доме. Мужчины натянули одеяло под окном, из которого валил дым, и поймали ребенка. Малыш не пострадал.

Как отметил глава областного центра Иван Лебедев, за проявленные смелость и оперативность сотрудники будут представлены к городской награде.