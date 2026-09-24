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24 сентября, 12:06

Экономика

Московский монетный двор выпустил набор медалей к 90-летию "Союзмультфильма"

Фото: vk.ru/mmd_goznak

Московский монетный двор выпустил коллекционный альбом из 10 медалей с персонажами классической и современной отечественной анимации к 90-летию киностудии "Союзмультфильм", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Юбилейный тираж составил 1 936 экземпляров, что, согласно сообщению, символично перекликается с годом основания киностудии.

Среди мультфильмов, герои которых украсили медали, – "Бременские музыканты", "Винни-Пух", "Вовка в Тридевятом царстве", "Жил-был пес", "Котенок по имени Гав", "Летучий корабль", "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!". Также задействовали современные проекты "Простоквашино" и "Умка".

На оборотной стороне каждого экземпляра размещена официальная символика 90-летия "Союзмультфильма", а на лицевой – сами персонажи. Изготовлены медали из мельхиора, диаметр составляет 33 миллиметра. Цветные изображения нанесены методом тампопечати.

Отмечается, что коллекционный набор создан в сотрудничестве Московского монетного двора, филиала АО "Гознак", и "Союзмультфильма". Приобрести сувенирную продукцию можно через официальные каналы продаж Московского монетного двора.

Ранее Центробанк России ввел в обращение памятные монеты, посвященные мультфильму "Золотая антилопа". Серия "Российская (советская) мультипликация" пополнилась серебряной монетой номиналом 3 рубля и двумя монетами из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей.

Тираж серебряной монеты – 7 тысяч экземпляров, на реверс каждого из них нанесли цветное изображение героев мультфильма и надпись "Золотая антилопа". Монеты из недрагоценных металлов выглядят аналогично.

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