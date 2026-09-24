Путин поздравил ИКСА РАН с 60-летием

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Владимир Путин поздравил коллектив Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) с 60-летием основания учреждения. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, это один из ведущих центров востоковедения в России. Учреждение было основано в сентябре 1966 года и изначально существовало как Институт Дальнего Востока. Здесь были сформированы авторитетные научные школы, а также подготовлено несколько поколений специалистов.

Глава государства отметил, что коллектив ИКСА РАН достойно продолжает традиции своих предшественников и проводит комплексные исследования политических и экономических процессов, социальных и культурных тенденций в Китае, Японии, Корее, странах АСЕАН, республиках Средней Азии.

"Вносит большой вклад в развитие двусторонних отношений России с государствами региона, способствует совершенствованию отечественного высшего гуманитарного образования", – отметил Путин.

Также им были отмечены и глубокие фундаментальные знания ученых и выпускников института. Они востребованы в науке, в работе органов власти, на дипломатической службе, в журналистике и бизнесе. Президент уверен, что коллектив института в дальнейшем продолжит добиваться высоких результатов в работе.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что ученые вносят вклад в обеспечение прогресса и развития России. Он подчеркнул, что эксперты проводят фундаментальные и прикладные исследования, делают важные открытия, которые становятся основой российских разработок.