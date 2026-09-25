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25 сентября, 13:05

Политика

Президент Чехии заявил, что НАТО должна сбивать российские военные самолеты

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Североатлантический альянс должен быть готов сбивать российские военные самолеты и БПЛА. Об этом в интервью Fox News сообщил президент Чехии Петр Павел.

"Возможно, настанет время, когда нам придется сбивать некоторые из этих самолетов или беспилотных летательных аппаратов", – заявил он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО открыто готовится к агрессивной войне. О возможном столкновении свидетельствует совокупность действий и заявлений Североатлантического альянса.

В частности, речь идет о военных программах, направленности военных учений и развитии военной логистики на восточном фланге.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил европейские страны о последствиях военного столкновения. Министр напомнил слова Владимира Путина, который сказал, что Россия никогда не нападет на Европу. Однако если Европа нападет на Россию, то война будет очень короткой.

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