25 сентября, 13:05Политика
Президент Чехии заявил, что НАТО должна сбивать российские военные самолеты
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Североатлантический альянс должен быть готов сбивать российские военные самолеты и БПЛА. Об этом в интервью Fox News сообщил президент Чехии Петр Павел.
"Возможно, настанет время, когда нам придется сбивать некоторые из этих самолетов или беспилотных летательных аппаратов", – заявил он.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО открыто готовится к агрессивной войне. О возможном столкновении свидетельствует совокупность действий и заявлений Североатлантического альянса.
В частности, речь идет о военных программах, направленности военных учений и развитии военной логистики на восточном фланге.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил европейские страны о последствиях военного столкновения. Министр напомнил слова Владимира Путина, который сказал, что Россия никогда не нападет на Европу. Однако если Европа нападет на Россию, то война будет очень короткой.