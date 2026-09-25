Пять человек пострадали в ДТП под Ярославлем

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ярославской области"

Два легковых автомобиля столкнулись в районе деревни Кузнечихи под Ярославлем, в результате пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции в телеграм-канале.

ДТП произошло в районе дома 10 по Луговой улице. Предполагается, что водитель 1998 года рождения на Audi столкнулся с Lada, за рулем которого был мужчина 1961 года рождения.

"После чего автомобиль Lada совершил наезд на мачту стационарного наружного освещения с последующим съездом в кювет", – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Пострадали водитель и четыре пассажира автомобиля Lada, в частности два несовершеннолетних. Их госпитализировали.

Ранее четыре человека погибли и еще один пострадал в ДТП в Курганской области. Трагедия произошла в пятницу, 25 сентября, в 04:45 (02:45 по московскому времени) на 12-м километре автодороги Катайск – Верхняя Течана в Катайском округе.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 2006 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2108 под управлением водителя 2000 года рождения. Оба водителя и еще два пассажира автомобиля ВАЗ-2114 в результате аварии скончались.