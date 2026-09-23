Женщина погибла под колесами иномарки на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На юго-востоке Москвы автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла на улице Донецкой в районе дома 19. По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота" совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее в Кизляре автомобиль сбил трехлетнего мальчика, который пытался перебежать дорогу. По данным Госавтоинспекции Дагестана, инцидент произошел 20 сентября. Мальчика госпитализировали с травмами.