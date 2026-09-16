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16 сентября, 12:07

Происшествия

В Брянске будут судить подростка, сбившего на питбайке пятилетнего ребенка

Фото: vk.ru/ugibdd32

В Брянске перед судом предстанет 17-летний водитель питбайка, сбивший 5-летнего ребенка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло вечером 2 июля. Подросток ехал на питбайке своего товарища по улице Новозыбковской, не имея водительских прав. В результате он наехал на маленького пешехода.

Ребенка госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. В городском отделе ГАИ уточняли, что после наезда водитель оставил место аварии.

В отношении молодого человека утвердили обвинительное заключение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Уголовное дело направили на рассмотрение в Фокинский районный суд Брянска.

Ранее похожая ситуация произошла в Башкирии. В Туймазинском районе 16-летний подросток на питбайке сбил троих школьников на 2-м километре трассы Карамалы – Метистама в ночь на 25 августа. 14-летний мальчик скончался, еще двое 17-летних госпитализированы с травмами.

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