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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать в Евросоюзе собственный механизм экстренного реагирования на угрозы безопасности, аналогичный 4-й статье НАТО. Об этом она заявила, выступая в Европарламенте в Страсбурге, передает РИА Новости.

Согласно статье 4 договора НАТО, союзники обязаны провести консультации в случае, если один из участников Альянса сочтет, что его территориальная неприкосновенность, политическая самостоятельность или безопасность подвергается опасности.

"Нам срочно необходимо достичь консенсуса относительно того, как реагировать на определенные инциденты, которые не достигают уровня вооруженной агрессии, но явно угрожают нашей национальной безопасности. Иными словами, механизм, который дополнил бы статью 4 НАТО. Я считаю, что пришло время для собственной европейской "статьи 4" – чрезвычайного протокола безопасности", – сказала глава ЕК.

Она отметила, что вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас предложит новую стратегию безопасности в Европе.

Фон дер Ляйен уточнила, что нынешние институты, процедуры принятия решений и доктрина ЕС "не успевают за новой реальностью". Она поддержала создание собственного европейского механизма реагирования на гибридные угрозы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о трансформации ЕС в экономически-военный блок. Он указал, что власти стран Европы понимают, что гарантий безопасности со стороны США больше нет, поэтому они наращивают милитаризацию. При этом налогоплательщикам "промывают мозги" для оправдания роста военных расходов, добавил представитель Кремля.