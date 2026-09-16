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16 сентября, 12:03

Политика

Шведский самолет-разведчик заметили у границ России

Фото: ТАСС/IMAGO/Björn Trotzki

Самолет ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen вновь выполняет разведывательный полет над Финляндией недалеко от российской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Борт вылетел с аэродрома Тампере-Пирккала в Финляндии около 10:46 по московскому времени и направился в северо-восточную часть государства. К 11:00 по московскому времени самолет находился на расстоянии около 50 километров от границы России и продолжал движение в северном направлении.

Шведский Gulfstream регулярно появляется вблизи российских границ. Его разведывательные маршруты проходят не только у западных рубежей страны – самолет также периодически выполняет полеты над Черным морем неподалеку от побережья Крыма.

Ранее финский самолет Dornier 228-212 выполнял патрульный полет вблизи российской границы. Борт вылетел из аэропорта неподалеку от города Оулу и направился в сторону границы России. Позднее самолет продолжил движение на север вдоль границы, после чего исчез с радаров.

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