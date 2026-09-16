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Эвакуация рабочих началась на юге Москвы из-за пожара. Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб столицы.

"Предварительно, произошло возгорание строительных материалов на крыше строящегося здания в Бирюлеве", – сказал собеседник агентства и уточнил, что эвакуация проводится в целях безопасности.

Пожар на стройплощадке начался днем 16 сентября. По информации очевидцев, возгорание началось на Ягодной улице. На видеозаписях, опубликованных в Сети, заметен высокий столб дыма.

Ранее пожар вспыхнул в стоматологической клинике на улице Арбат. На втором этаже административного здания загорелась офисная мебель. Прибывшие пожарные потушили огонь, о пострадавших информация не поступала. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.