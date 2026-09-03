03 сентября, 19:56 (обновлено 03.09.2026 20:38)Происшествия
Пожар произошел в столичном клубе Gipsy
Фото: Москва 24
Пожар произошел в столичном клубе Gipsy на Болотной набережной, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России по Москве.
В ведомстве отметили, что эвакуация посетителей не проводилась, на месте ЧП обстановка была спокойной. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание было потушено на площади 2 квадратных метра.
В свою очередь, Агентство "Москва" сообщило, что причиной стало короткое замыкание проводки. Из-за этого началось горение обшивки здания.
Ранее возгорание произошло на крыше ТЦ "Терабит" в подмосковном Красногорске. Согласно сведениям от МЧС, сигнал поступил о пожаре в торгово-складском помещении размером 100 на 30 метров.
Из здания были эвакуированы 340 человек. При этом информация о пострадавших не поступала. Спустя время пожар удалось ликвидировать на площади 1 тысяча квадратных метров.
Склад загорелся на территории механического завода в подмосковном Павловском Посаде