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Пожар произошел в столичном клубе Gipsy на Болотной набережной, сообщила РИА Новости пресс-служба МЧС России по Москве.

В ведомстве отметили, что эвакуация посетителей не проводилась, на месте ЧП обстановка была спокойной. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание было потушено на площади 2 квадратных метра.

В свою очередь, Агентство "Москва" сообщило, что причиной стало короткое замыкание проводки. Из-за этого началось горение обшивки здания.

Ранее возгорание произошло на крыше ТЦ "Терабит" в подмосковном Красногорске. Согласно сведениям от МЧС, сигнал поступил о пожаре в торгово-складском помещении размером 100 на 30 метров.

Из здания были эвакуированы 340 человек. При этом информация о пострадавших не поступала. Спустя время пожар удалось ликвидировать на площади 1 тысяча квадратных метров.

