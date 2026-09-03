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03 сентября, 19:07

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Агроном Викулов посоветовал защитить стволы яблонь сеткой от грызунов на зиму

Агроном рассказал, как подготовить плодовые деревья к зиме

Фото: 123RF.com/nehru

Фосфорно-калийные удобрения и защитные сетки помогут деревьям в саду благополучно пережить зиму. Об этом Москве 24 рассказал агроном Владимир Викулов.

Он отметил, что после сбора урожая с деревьев важно навести в саду порядок. На ветках не должно оставаться недозревших и больных плодов, потому что они представляют собой источник заразы. То же самое касается падалицы и опавшей листвы.

В почву приствольных кругов стоит внести фосфорно-калийные удобрения, которые помогут укрепить корни и повысить зимостойкость. Азотные же подкормки осенью важно полностью исключить: они вызывают интенсивный рост, а в такой стадии даже стойкие деревья с приходом холодов могут померзнуть.
Владимир Викулов
агроном

Кустарники и стволы деревьев после листопада следует обработать однопроцентным раствором железного купороса для профилактики болезней.

Кроме того, деревья желательно замульчировать и защитить стволы специальной сеткой от грызунов на высоту около полуметра. В противном случае вредители могут нанести зимой серьезный вред деревьям, особенно молодым, предупредил эксперт.

"Также осенью важно побелить стволы. В противном случае в феврале и марте солнце начнет сильно их нагревать, что вызовет сокодвижение. И если после этого вдруг сильно похолодает, кора может сильно потрескаться и отслоиться", – пояснил Викулов.

В свою очередь, осеннюю обрезку деревьев в средней полосе агроном делать не советует. Допустимо лишь убрать поломанные ветки. Любой срез – это входные ворота для мороза, поэтому растение может пострадать, отметил специалист.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, как продлить свежесть собранных с грядки помидоров. Срывать томаты важно с плодоножками, тогда они дольше хранятся.

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