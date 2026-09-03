Производитель вакцин заявил об отсутствии жалоб у владельцев кошек на "Мультифел"

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Производитель вакцины "Мультифел" "Ветбиохим" заявил, что обращений о нежелательных реакциях у кошек не поступало. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Телеграм-канал Shot ранее распространил информацию, что препарат вызывает у кошек кровавый стул, кому и гибель.

В компании отметили, что обратили внимание на сообщения о таких симптомах, как высокая температура, рвота и понос, которые связывают с вакцинацией. В "Ветбиохиме" подчеркнули, что в ряде публикаций упоминается вакцина "Мультифел-4" в упаковках, которых сейчас нет в продаже.

При этом именно этими сериями, по словам производителя, были привиты кошки в приютах и клиниках, сотрудничающих с компанией на постоянной основе, и нежелательных реакций у них не наблюдалось.

"При этом мы не оставляем без внимания сообщения о возможных нежелательных реакциях. Если после вакцинации препаратом "Мультифел" вы наблюдали изменения в состоянии животного и предполагаете их связь с вакцинацией, просим обратиться к нам напрямую", – говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба Россельхознадзора уточнила, что ведомству пока не поступали обращения о случаях гибели кошек после применения "Мультифела". Там напомнили, что в отношении производителя проводится расследование из-за появления осложнений у питомцев после вакцины "Мультикан-8".

В конце августа жители Ярославской области рассказали, что после введения вакцины "Мультикан-8" у собак повышалась температура, возникали рвота и судороги. По данным СМИ, несколько щенков умерли. После случившегося Россельхознадзор принял меры и приостановил обращение серии № 20 препарата.

