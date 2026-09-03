Дочь Бони пошла учиться в обычную школу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)//victoriabonya

Телеведущая Виктория Боня рассказала, что ее 14-летняя дочь Анджелина больше не будет учиться дистанционно. Теперь девочка будет посещать обычную школу в Монако вместе со сверстниками.

Первый день в учебном заведении не порадовал девушку, поскольку ей пришлось рано вставать. Анджелина поставила Боне ультиматум – если ей что-то не понравится, мама должна будет приехать и забрать ее.

"Анджелина, ну это же не карусель, чтобы тебе нравилось или не нравилось. Это же школа – в смысле, тебе не понравилось?" – сказала Боня в видео, опубликованном в ее Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее дочь Бони удивилась бережливости своего отца-миллионера Алекса Смерфита. По словам блогера, девочка не поняла, почему он отказался тратить 80 евро (около 7 тысяч рублей) на поездку ради просмотра одной лошади.

Как рассказала телеведущая, дочери, привыкшей к дорогим перелетам и брендовым вещам, пришлось объяснять разницу в отношении к деньгам.

