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02 июля, 11:06

Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала, что 14-летняя дочь сделала ей пирсинг носа

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/victoriabonya

14-летняя дочь телеведущей Виктории Бони – Анджелина – сделала ей пирсинг носа дома. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию блогера в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Подросток быстро нанесла разметку и выполнила прокол, не используя при этом средства для дезинфекции. Телеведущая не стала препятствовать и доверилась дочери.

"С кем поведешься... Проколола себе нос, как у дочки. Она смело нажала на кнопку. Не жалея мать. Долбанула так долбанула. Но очень красиво Энджи сделала, мне нравится", – поделилась Боня.

В ответ ее дочь заявила, что является профессионалом во всем – умеет делать пирсинг, работать с волосами, а также призналась, что сама себе прокалывала уши.

Ранее Анджелина удивилась бережливости своего отца-миллионера Алекса Смерфита. По словам Бони, подросток не поняла, почему он отказался тратить 80 евро (около 7 тысяч рублей. – Прим. ред.) на поездку ради просмотра одной лошади.

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