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02 июля, 12:00

Происшествия

Украинский певец Николай Янченко погиб от удара током

Фото: youtube.com/Med Music

Украинский певец и композитор Николай Янченко погиб от удара током. Об этом рассказал друг народного артиста Украины Юрий Мельник на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Инцидент произошел в бассейне, который находится возле дома 66-летнего актера.

Янченко родился 14 декабря 1959 года в селе Канава в Винницкой области. Он учился в Тульчинском культурно-образовательном училище, а после более 20 лет работал худруком дома культуры в селе Моевка.

В 1990-х Янченко начал составлять и исполнять песни, посвященные семье, селу и народным традициям. Его композиции пели и другие музыканты. Кроме того, он основал и проводил этно-песенный фестиваль "Мамина печь".

В 2016 году певцу было присвоено звание народного артиста Украины.

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