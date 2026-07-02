Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военные группировки "Запад" начали разминировать и зачищать от украинских военных Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ", – добавили в ведомстве.

Вооруженные силы РФ в этом населенном пункте нейтрализовали 20 беспилотников противника. Дроны пытались доставить продовольствие и боеприпасы ВСУ на левый берег реки Северский Донец.

Ранее Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Пискуновка в ДНР. Это удалось сделать благодаря действиям "Южной" группировки войск.