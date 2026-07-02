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02 июля, 14:16

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о скором завершении реконструкции школы в Ивановском

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве завершается реконструкция двух зданий школы "Южное Измайлово", расположенных на Челябинской улице. Работы планируется завершить к началу нового учебного года, сообщил в МАХ Сергей Собянин.

Школьные каникулы в столице традиционно используются для масштабного обновления образовательной инфраструктуры, чтобы к 1 сентября создать комфортные условия для учеников и педагогов.

В здании по адресу улицы Челябинская, дом 9, формируются современные учебные пространства. Здесь появятся универсальные и специализированные кабинеты, зоны для занятий в больших и малых группах, а также помещения для мероприятий. Также предусмотрены лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук, медиатека, спортивный, гимнастический и обеденный залы.

Интерьеры школы оформлены в новом цветовом решении – песочно-оливковом. На пришкольной территории обустраивается спортивное ядро, включающее футбольное поле, беговую дорожку, площадки для сдачи норм ГТО, игры в стритбол и гимнастические зоны.

Отмечается, что школы, которым более 40 лет, после реконструкции будут соответствовать уровню новых образовательных учреждений столицы. В районе Ивановское в программу "Моя школа" вошли 6 школ. 2 из них на улицах Молостовых и Чечулина уже обновлены в прошлом году, еще на 2 объектах сейчас ведутся работы.

Также продолжается реконструкция в других учреждениях Восточного административного округа – на шоссе Энтузиастов и улице Сталеваров. В частности, в ВАО модернизируется школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, работы по которой находятся на завершающей стадии.

Ранее Собянин сообщил, что к 2027 году в Москве реконструируют здание детской музыкальной школы имени Д. Б. Кабалевского в Тверском районе. Там заменят стекла, украсят фасад, укрепят фундамент и расширят площадь объекта. После ремонта в образовательном учреждении смогут обучаться 347 ребят.

Собянин рассказал, какой станет обновленная музыкальная школа имени Кабалевского

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