Турист из Индии погиб на горе Чегет в Кабардино-Балкарии

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Турист из Индии погиб на склоне горы Чегет в Кабардино-Балкарии, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сигнал о ЧП поступил в 18:00 по московскому времени от зарегистрированной группы туристов, находившейся на высоте около 2 700 метров. Иностранец участвовал в восхождении в ее составе.

На место происшествия выдвинулись 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, группа состояла из трех человек, все из которых являются иностранцами. Ведомство проводит проверку совместно с республиканской прокуратурой.

Ранее на Эльбрусе пропали восемь альпинистов. Их искали по южному склону горы, в поисках приняли участие 14 спасателей. Спустя время группа была найдена живой. Их эвакуировали на поляну Азау, однако от дальнейшей медицинской помощи они отказались.

