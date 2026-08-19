Двум пермякам закрыли выезд за границу из-за зарослей борщевика на их участке

Фото: vk.ru/public69737268

В Пермском крае судебные приставы ограничили двух собственников участка в праве выезда за пределы России, поскольку их участок зарос борщевиком, сообщило региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Борщевик считается одним из самых опасных растений, встречающихся на территории страны. При попадании на кожу и воздействии солнечного света он вызывает сильные ожоги. Кроме того, растение активно захватывает земли, подавляя рост других культур и снижая урожайность сельскохозяйственных растений.

Районная администрация обязала владельцев участка площадью 15 тысяч квадратных метров убрать с земли заросли этого растения. Собственники проигнорировали требование, и власти обратились в суд.

В результате ограничение на выезд за пределы России позволил ускорить темпы положенных работ. Постановление об отмене ограничений было вынесено после того, как сотрудник ведомства убедился, что борщевик уничтожен.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил помогать социально уязвимым группам граждан в борьбе с борщевиком на земельных участках.

Например, если пенсионер, инвалид или многодетная семья не может справиться с зарослями из-за состояния здоровья или отсутствия средств для найма специалистов, то карательные меры следует заменить на механизмы поддержки, такие как муниципальные программы помощи.

