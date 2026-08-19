Молодой человек сломал череп своему оппоненту в драке на юге Москвы

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На Домодедовской улице на юге Москвы 20-летний мужчина сломал череп своему оппоненту в уличной драке. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Там уточнили, что между 46-летним жителем Подмосковья и неизвестным молодым человеком вспыхнул конфликт. Тот нанес противнику удары руками и ногой, после чего скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибами головного мозга и переломом основания черепа. Нападавшего задержали недалеко от места преступления. Им оказался 20-летний житель Волгоградской области.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее мужчина избил пассажира в вагоне поезда в столичном метро. Драке между ними предшествовал словесный конфликт. Злоумышленник из-за малозначительного повода несколько раз ударил мужчину по лицу, после чего в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Побои".