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19 августа, 16:17

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МВД: мошенники обманывают россиян под предлогом подарочной подписки Telegram Premium

Россиян предупредили о схеме мошенничества с подарочной подпиской Telegram Premium

Фото: 123RF.com/annlisa

Мошенники стали рассылать пользователям мессенджера Telegram сообщения с фишинговой ссылкой для якобы активации подарочной подписки Premium. Об этом рассказали в пресс-службе УБК МВД России.

После перехода по ссылке открывается форма для ввода номера телефона и кода подтверждения, который приходит по SMS или в мессенджере. Однако этот код на самом деле предназначен для входа в аккаунт с нового устройства, объяснили в ведомстве.

Как только жертва вводит информацию, преступники получают полный доступ к профилю и могут рассылать с него аналогичные сообщения другим контактам. В управлении подчеркнули, что код ни в коем случае нельзя сообщать посторонним, даже если ссылка выглядит официальной.

Ранее в МВД назвали предлоги, под которыми звонят аферисты. Чаще всего они говорят гражданам о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировке номера телефона или попытке оформления кредита. Для обмана мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, госучреждений или операторов связи.

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