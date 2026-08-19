МВД: мошенники обманывают россиян под предлогом подарочной подписки Telegram Premium

19 августа, 16:17Безопасность
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Мошенники стали рассылать пользователям мессенджера Telegram сообщения с фишинговой ссылкой для якобы активации подарочной подписки Premium. Об этом рассказали в пресс-службе УБК МВД России.
После перехода по ссылке открывается форма для ввода номера телефона и кода подтверждения, который приходит по SMS или в мессенджере. Однако этот код на самом деле предназначен для входа в аккаунт с нового устройства, объяснили в ведомстве.
Как только жертва вводит информацию, преступники получают полный доступ к профилю и могут рассылать с него аналогичные сообщения другим контактам. В управлении подчеркнули, что код ни в коем случае нельзя сообщать посторонним, даже если ссылка выглядит официальной.
Ранее в МВД назвали предлоги, под которыми звонят аферисты. Чаще всего они говорят гражданам о якобы подозрительных операциях по банковскому счету, необходимости продления договора обслуживания, блокировке номера телефона или попытке оформления кредита. Для обмана мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов, госучреждений или операторов связи.
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