Восемь автомобилей столкнулись в подмосковном Чехове

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Восемь автомобилей столкнулись на 63-м километре трассы М-2 "Крым" в городском округе Чехов. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Авария произошла 19 августа около 12:10. Предварительно, машины двигались в попутном направлении. После случившегося за медицинской помощью обратились два человека. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

В этот же день 12 автомобилей – девять легковых и три грузовых – столкнулись на 940-м километре трассы М-4 "Дон" в Каменском районе Ростовской области. Других подробностей региональная Госавтоинспекция не привела.

До этого грузовик загорелся в поселке Совхоза имени Ленина. По предварительной информации, в районе ЧП происходили взрывы. Прибывшие огнеборцы потушили пламя, однако транспортное средство сгорело полностью.