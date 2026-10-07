Дробыш заявил, что не видит смысла в выборе новой примадонны российской эстрады

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что российской эстраде не нужна новая примадонна. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Дробыша, он не понимает, зачем вообще выбирать среди артистов кого-то одного и возводить его на пьедестал. Продюсер считает, что представители музыкальной индустрии должны заниматься творчеством, а не стремиться к определенным званиям.

Ранее среди возможных претенденток на статус новой примадонны называли Ларису Долину, Полину Гагарину, Ани Лорак и Лолиту. Дробыш отметил, что с уважением относится к их таланту, но не видит причин назначать кого-либо из них главной звездой страны.

Отдельно продюсер высказался о Лолите, Валерии и Филиппе Киркорове. Он признался, что любит творчество Лолиты, но не считает необходимым делать ее главной певицей.

Валерия, по его мнению, останется собой, пока продолжает хорошо петь и выпускать новые хиты. Что касается Киркорова, Дробыш считает уместным его звание короля поп-музыки и положительно оценивает вклад артиста в отечественную музыку.

"Но все эти звания – шелуха", – подытожил Дробыш.

Титул примадонны с конца 1990-х годов закрепился за Пугачевой. Особенно прочно это определение стало ассоциироваться с певицей после "Евровидения-1997", где она выступила с песней "Примадонна".

Ранее музыкальный продюсер назвал Киркорова хорошим кандидатом на участие в "Интервидении" от России. По его мнению, артист разбирается в подобных конкурсах лучше многих, и это был бы удачный выбор. Своих претендентов назвала и Лариса Долина – она видит в этой роли Александру Воробьеву, Диму Билана и Сергея Лазарева.