Zivert резко ответила хейтерам после исполнения песни Майкла Джексона

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт. – Прим. ред.) резко ответила пользователям, раскритиковавшим ее выступление с номером под песню Майкла Джексона. Свое мнение она выразила на личной странице в Instagram (владелец – компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

"Как же тупо думать, что я претендую на оригинал! Вы реально глупые, недалекие и очень узко мыслящие, озлобленные люди. Мне вас прямо жаль", – написала артистка.

Zivert рассказала, что Джексон остается ее кумиром с детства, а его творчество и биографию она изучала на протяжении многих лет. По словам певицы, она мечтала исполнить этот номер всю жизнь и только в 35 лет решилась осуществить задумку.

Артистка добавила, что обычно жалеет о своей эмоциональной реакции на критику, однако в этот раз промолчать не смогла. В своем обращении Zivert также заявила, что уверена в значимости исполненного номера для самого Джексона. В конце артистка призвала людей быть добрее друг к другу.

Поводом для обсуждений стало выступление Zivert на концерте в Санкт-Петербурге, где она исполнила Thriller в память о Джексоне. Для номера были подготовлены костюмы и спецэффекты, а зрители разделились во мнениях: одни раскритиковали хореографию и саму идею трибьюта, другие поддержали певицу.

Ранее волна хейта обрушилась и на певца Егора Крида. Фанаты, увидев артиста на выступлении, решили, что он набрал вес, и назвали его "скуфом". Певец ответил на критику, выложив фото из спортзала с подписью "Скуф на массе" и ИИ-кадр с сильно пополневшей версией себя.