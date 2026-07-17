17 июля, 14:32Шоу-бизнес
Кушанашвили раскритиковал Седокову за обвинения в адрес Тиммы
Фото: Legion-Media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов
Телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал певицу Анну Седокову за то, что она выдвинула против латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обвинения в домашнем насилии после его смерти, передает "СтарХит".
По его мнению, выносить сор из избы после смерти спортсмена неуместно. Кушанашвили подчеркнул, что сейчас Тимма не может оправдаться и рассказать, как все было на самом деле, а любую историю с абьюзом можно придумать. Также телеведущий высказался о необходимости соблюдать культуру памяти.
"Человек ушел. А она выставляет какую-то фотографию с тесаком, который размером с меня", – возмутился он.
Кушанашвили допустил, что баскетболист мог просто резать лук и потом решил прилечь или взял нож ради шутки – так же, как сам журналист порой размахивает перед супругой. И, по его словам, в таких "спорах" всегда побеждает именно она.
"Янис лежит, Анна его фоткает, думая: "На всякий случай… Потом выставим тираном". Выяснилось, к ужасу его живущих родителей, что он ее бил. Зачем столько времени спустя говорить про мертвого парня, которого пережили родители? Зачем это публиковать?" – поделился он.
Кроме того, телеведущий предположил, что певица могла пойти на такой шаг, чтобы напомнить о себе. По его мнению, артистка, которой пришлось признаться, что ей 43 года, наверняка задумывается об этом.
"Я отношусь к этой доле артистической сочувственно, если нет "заигрывания" с покойниками", – указал он.
Журналист призвал оставить умерших в покое и подчеркнул, что в данном случае речь идет о человеке, которого уже нет.
В начале июля Седокова рассказала, что Тимма испытывал проблемы с агрессией и нападал на нее. Она вспомнила случай в День святого Валентина, когда мужчина избил ее так, что у нее половина лица "была синей", а после этого кидался на нее и детей с ножом.
Затем, по словам певицы, спортсмен извинялся "тысячу раз", но семья все равно испытывала страх каждый раз, когда он заходил в комнату.
Адвокат семьи Тиммы назвала обвинения в насилии ложью "от первого до последнего слова". В связи с этим близкие спортсмена намерены подать к Седоковой иск о защите чести и достоинства.
Отец баскетболиста предложил певице пойти с доказательствами в суд, а также указал, что написать можно все что угодно. А мать спортсмена, как отмечала адвокат семьи, находится в ужасе от таких обвинений в адрес сына.
При этом продюсер Сергей Дворцов встал на защиту Седоковой и заявил, что она не соврала о пережитом насилии. Также он призвал не судить певицу и указал, что лишь она сама знает, что происходило в ее прошлых отношениях.
Тимма покончил с собой в декабре 2024 года. СМИ писали, что он страдал от депрессии после развода с Седоковой. При этом сама певица рассказала, что "жила в аду" последние годы.
Спустя время Седокова заявила права на наследство. В ответ семья спортсмена подала заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".
Судебный спор возник вокруг имущества певицы Седоковой и баскетболиста Тиммы