Кушанашвили раскритиковал Седокову за обвинения в адрес Тиммы

Фото: Legion-Media.com/Комсомольская правда/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал певицу Анну Седокову за то, что она выдвинула против латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обвинения в домашнем насилии после его смерти, передает "СтарХит".

По его мнению, выносить сор из избы после смерти спортсмена неуместно. Кушанашвили подчеркнул, что сейчас Тимма не может оправдаться и рассказать, как все было на самом деле, а любую историю с абьюзом можно придумать. Также телеведущий высказался о необходимости соблюдать культуру памяти.

"Человек ушел. А она выставляет какую-то фотографию с тесаком, который размером с меня", – возмутился он.

Кушанашвили допустил, что баскетболист мог просто резать лук и потом решил прилечь или взял нож ради шутки – так же, как сам журналист порой размахивает перед супругой. И, по его словам, в таких "спорах" всегда побеждает именно она.

"Янис лежит, Анна его фоткает, думая: "На всякий случай… Потом выставим тираном". Выяснилось, к ужасу его живущих родителей, что он ее бил. Зачем столько времени спустя говорить про мертвого парня, которого пережили родители? Зачем это публиковать?" – поделился он.

Кроме того, телеведущий предположил, что певица могла пойти на такой шаг, чтобы напомнить о себе. По его мнению, артистка, которой пришлось признаться, что ей 43 года, наверняка задумывается об этом.

"Я отношусь к этой доле артистической сочувственно, если нет "заигрывания" с покойниками", – указал он.

Журналист призвал оставить умерших в покое и подчеркнул, что в данном случае речь идет о человеке, которого уже нет.

В начале июля Седокова рассказала, что Тимма испытывал проблемы с агрессией и нападал на нее. Она вспомнила случай в День святого Валентина, когда мужчина избил ее так, что у нее половина лица "была синей", а после этого кидался на нее и детей с ножом.

Затем, по словам певицы, спортсмен извинялся "тысячу раз", но семья все равно испытывала страх каждый раз, когда он заходил в комнату.

Адвокат семьи Тиммы назвала обвинения в насилии ложью "от первого до последнего слова". В связи с этим близкие спортсмена намерены подать к Седоковой иск о защите чести и достоинства.

Отец баскетболиста предложил певице пойти с доказательствами в суд, а также указал, что написать можно все что угодно. А мать спортсмена, как отмечала адвокат семьи, находится в ужасе от таких обвинений в адрес сына.

При этом продюсер Сергей Дворцов встал на защиту Седоковой и заявил, что она не соврала о пережитом насилии. Также он призвал не судить певицу и указал, что лишь она сама знает, что происходило в ее прошлых отношениях.

Тимма покончил с собой в декабре 2024 года. СМИ писали, что он страдал от депрессии после развода с Седоковой. При этом сама певица рассказала, что "жила в аду" последние годы.

Спустя время Седокова заявила права на наследство. В ответ семья спортсмена подала заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".