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03 июля, 20:34

Шоу-бизнес

Отец Яниса Тиммы отреагировал на заявления Анны Седоковой о побоях от экс-мужа

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Райтис в беседе с изданием "СтарХит" прокомментировал заявления певицы Анны Седоковой об эпизодах домашнего насилия со стороны экс-супруга.

Он заявил, что если у девушки есть доказательства, то она должна отнести их в суд. Он добавил, что "не видит проблем".

"Ну я могу тоже написать о любом человеке что угодно. Вы сразу поверите? Я уже не удивляюсь ничему", – подчеркнул Тимма-старший.

Отец спортсмена также сообщил, что самолечение "к добру не приводит", и указал на то, что не собирается оправдываться. Отвечая на вопрос о том, есть ли для таких обвинений обоснования, он посоветовал обратиться к матери баскетболиста или его сестре.

Накануне Седокова рассказала, что спортсмен испытывал проблемы с агрессией и нападал на нее. Например, она рассказала о том, что в День святого Валентина Тимма избил ее так, что у нее половина лица "была синей", а затем кидался на нее и детей с ножом.

По ее словам, спортсмен извинялся, однако семья все равно испытывала страх каждый раз, когда он заходил в комнату. Артистка также обратилась к пользователям и попросила прекратить травлю в ее адрес, поскольку она как мать должна была позаботиться о безопасности детей.

В декабре 2024 года Тимма покончил с собой. По информации СМИ, он страдал от депрессии после развода с Седоковой.

В свою очередь, певица призналась, что "жила в аду" последние годы, и упоминала об агрессии со стороны баскетболиста.

Спустя некоторое время она заявила права на наследство. Семья спортсмена в ответ подала заявление для привлечения ее по статье "Доведение до самоубийства".

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