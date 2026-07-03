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03 июля, 21:22

Происшествия

Водитель BMW оштрафован за опасную езду около городского вокзала Окружная

Фото: 77.мвд.рф

Полиция в Москве привлекла к ответственности водителя за опасную езду возле городского вокзала Окружная, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Во время мониторинга был обнаружен видеоролик, на котором неизвестный водитель за рулем BMW совершал неоднократные нарушения требования правил дорожного движения. Все это происходило в районе дома № 29 по Локомотивному проезду.

В итоге удалось выяснить, что правила нарушал 20-летний житель Московской области. Его задержали и составили протокол по статье "Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения", а также вынесли постановление по делам об административных правонарушениях по статьям:

  • "Проезд на запрещающий сигнал светофора";
  • "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги";
  • "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства".

Общая сумма штрафов составила 3 750 рублей.

Ранее в Брянске молодой человек на питбайке наехал на 5-летнего ребенка, который был на проезжей части без присмотра родителей. Малолетний получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, а также перелом лобной кости и закрытый перелом правого бедра.

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