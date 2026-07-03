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03 июля, 11:54

Происшествия

Юноша на питбайке сбил 5-летнего ребенка в Брянске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Юноша на питбайке сбил 5-летнего ребенка в Брянске, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла вечером 2 июля в Фокинском районе. Там 17-летний водитель питбайка допустил наезд на малолетнего пешехода, который был на проезжей части без присмотра родителей.

В результате ДТП ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и закрытый перелом правого бедра. Пострадавший госпитализирован.

В момент аварии подросток на питбайке перевозил пассажира. В отношении водителя составлены протоколы за управление незарегистрированным в официальном порядке транспортом и без водительских прав, оставление места ДТП, отсутствие страхового полиса, нарушение правил перевозки пассажира и отсутствие мотошлема.

"По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", – уточнили в ГАИ.

Ранее трое подростков пострадали в аварии в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Предварительно, юноша за рулем питбайка выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan. Травмы получили водитель питбайка и двое его несовершеннолетних пассажиров. Их доставили в больницу.

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