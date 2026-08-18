Власти Москвы заявили о штатном электроснабжении города после короткого сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве произошло кратковременное отключение подачи электроэнергии в Гагаринском и ряде других районов города. Проблема затронула отдельных потребителей, в настоящее время энергоснабжение осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Ранее сообщалось о масштабном сбое в Рунете. Наибольшее число жалоб поступило от жителей Москвы. О неполадках чаще всего сообщали пользователи провайдеров lovit, Seven Sky, "Алмател" и "Экотелеком". В доменном регистраторе "Рег.ру" отмечали, что сбой вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион", технологических нарушений на энергообъектах компании не зафиксировано.

В "Ростелеком", в свою очередь, заявили РИА Новости, что провайдер предпринимает все необходимые меры для восстановления интернета на всех точках обмена трафиком. На период отсутствия основного электропитания задействованы резервные источники питания, включая дизель-генераторные установки.

Кроме того, из-за перебоев электроснабжения временно задерживались трамваи и поезда на Калужско-Рижской линии московского метро. Тем не менее в настоящее время движение осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба метрополитена.

Ранее особый режим работы оказался введен в филиале АО "Мособлэнерго" из-за повреждения электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации.

Из-за инцидента оказались обесточены 109 трансформаторных подстанций АО "Мособлэнерго" в подмосковных округах Ликино-Дулёво и Орехово-Зуево. Без электричества остались более 10 тысяч человек и 46 социально значимых объектов. Для восстановления электроснабжения задействовали аварийные бригады.

