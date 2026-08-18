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18 августа, 22:21

Политика

Захарова заявила, что РФ защитит интересы объявленных в розыск Азербайджаном журналистов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Москва при необходимости обеспечит защиту законных прав российских журналистов, объявленных Генпрокуратурой Азербайджана в международный розыск. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Речь идет о журналистах Иване Князеве, Семене Уралове и Алексее Чадаеве, которых азербайджанские власти обвиняют в призывах к насильственному свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности республики.

Захарова подчеркнула, что заявления этих частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к отношениям с Баку. По ее словам, российско-азербайджанские связи должны развиваться на основе двусторонней договорно-правовой базы, прежде всего Декларации о союзническом взаимодействии, подписанной на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года.

Дипломат также отметила, что в информационном поле Азербайджана постоянно присутствуют недружественные России нарративы. Москва не раз предлагала азербайджанским коллегам в спокойном ключе, без политизации и медийной раскрутки обсудить вопросы оздоровления информационного фона в ходе профильных консультаций. В МИД рассчитывают, что такой диалог состоится.

Ранее МИД Азербайджана вызвал посла России в Баку Михаила Евдокимова. Поводом стали высказывания в российском информационном пространстве, которые республика сочла "провокационными, оскорбительными и содержащими угрозы". Баку, в частности, ссылался на слова Евдокимова о том, что постсоветские страны якобы должны подчиняться законодательству России как правопреемника СССР.

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