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18 августа, 21:54

Общество

Москвичей предупредили о дожде и грозах до утра 19 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кратковременный дождь с грозой ожидается в столице с 00:00 до 10:00 19 августа, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Уточняется, что в период с 03:00 и до конца суток также местами не исключено усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. На фоне непогоды граждан призвали быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В столичном управлении МЧС РФ посоветовали горожанам и гостям города обходить на улице шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра. При этом автомобилистам рекомендуется быть внимательными за рулем.

При необходимости стоит звонить по телефонам 101, 112, либо по единому телефону доверия столичного управления МЧС РФ 8 (495) 637-31-01.

Из-за прогнозируемых дождя и грозы в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности. Метеопредупреждение актуально до 06:00 19-го числа. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве ночью опустится до 16–18 градусов, а днем прогреется до 18–20 градусов.

Атмосферный фронт приблизится к Москве вечером 18 августа

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