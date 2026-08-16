Синоптик Шувалов: снег в сентябре может выпасть на Дальнем Востоке и в Сибири

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Снег в сентябре может выпасть в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Снег может выпасть на Чукотке, в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области", – цитирует синоптика РИА Новости.

По данным метеорологов, количество снега в российских регионах в январе 2027 года может превысить норму на 30%, а в феврале – на 50%. Специалисты отмечают, что будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы".

Между тем лето 2026 года в Москве может стать самым холодным с 2009 года. Максимальная температура воздуха в этом сезоне равнялась плюс 30,7 градуса и была зафиксирована 2 августа. При этом 13 августа погода в Москве была самой холодной с начала лета.