Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:34

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Шувалов: снег в сентябре может выпасть на Дальнем Востоке и в Сибири

Синоптик назвал регионы России, где в сентябре может выпасть снег

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Снег в сентябре может выпасть в ряде регионов Дальнего Востока, Сибири и Крайнего Севера. Об этом сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Снег может выпасть на Чукотке, в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области", – цитирует синоптика РИА Новости.

По данным метеорологов, количество снега в российских регионах в январе 2027 года может превысить норму на 30%, а в феврале – на 50%. Специалисты отмечают, что будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы".

Между тем лето 2026 года в Москве может стать самым холодным с 2009 года. Максимальная температура воздуха в этом сезоне равнялась плюс 30,7 градуса и была зафиксирована 2 августа. При этом 13 августа погода в Москве была самой холодной с начала лета.

В воскресенье в Москве потеплеет до 25 градусов

Читайте также


обществопогодарегионы

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика