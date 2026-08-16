03:05Мэр Москвы
Собянин: семь летевших на Москву БПЛА сбито системой ПВО Минобороны
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили семь беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
В связи с угрозой БПЛА временные ограничения на полеты введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Все три авиагавани полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.